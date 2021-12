Enquête sur PPDA: deux nouvelles procédures judiciaires pour viol

PPDA le 26 mars 2009 à Valenciennes FRANCOIS LO PRESTI AFP/Archives

Nanterre (AFP) – Patrick Poivre d'Arvor est visé par deux nouvelles procédures judiciaires pour viol, à Nanterre, six mois après le classement sans suite d'une enquête et le témoignage de plus de vingt femmes contre l'ex-présentateur star de TF1.