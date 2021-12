JO-d'hiver: les athlètes américains seront informés de la législation chinoise avant les Jeux

Vue aérienne du village olympique des Jeux de Pékin Yanqing, le 17 décembre 2021 Leo RAMIREZ AFP

1 mn

Los Angeles (AFP) – Le Comité olympique et paralympique américain (USPOC) a annoncé vendredi qu'il allait préparer les athlètes et les officiels à vivre des Jeux olympiques de Pékin (4 au 20 février) "pas comme les autres" dans un contexte de préoccupations lancinantes sur le coronavirus et de critiques persistantes sur le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme.