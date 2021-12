La Bourse de Paris efface ses gains de la veille en reculant de 1,12%

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ERIC PIERMONT AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a clôturé en net recul de 1,12% vendredi, effaçant ses gains de la veille, dans la perspective d'un resserrement plus rapide et plus fort de la politique monétaire aux États-Unis.