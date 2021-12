Omicron: Biden prédit un "hiver de maladie grave et de mort" aux non-vaccinés

Le président américain Joe Biden lors de son briefing de presse après une réunion consacrée à la pandémie de Covid-19 à Washington, le 16 décembre 2021 MANDEL NGAN AFP

Washington (AFP) – Joe Biden a mis en garde contre "un hiver de maladie grave et de mort" pour les personnes non vaccinées, avec l'explosion du variant Omicron du Covid-19, et appelé les Américains à se faire vacciner, alors que partout dans le monde les restrictions se multiplient.