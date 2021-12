Ski Alpin: L'Allemand Thomas Dressen renonce aux Jeux olympiques de Pékin

Berlin (AFP) – L'Allemand Thomas Dressen, vainqueur dans sa carrière de cinq descentes de coupe du monde, dont Kitzbühel-2018, a annoncé vendredi qu'il renonçait aux Jeux olympiques de Pékin-2022 (4 au 20 février), n'ayant pas récupéré à temps d'une opération au genou.

Le spécialiste de la vitesse de 28 ans avait espéré revenir en compétition assez tôt pour se qualifier pour les Jeux, mais sa rééducation (actuellement à ski de fond) a pris du retard.

"Pour Wengen (14-15 janvier) c'est fini, et je n'irai pas non plus à Kitzbühel" les 21 et 22 janvier, a-t-il dit lors d'une conférence de presse virtuelle, estimant que la très difficile piste autrichienne n'était pas appropriée pour une reprise. "Et donc c'est fini aussi pour les Jeux", a-t-il ajouté.

La saison dernière, l'Allemand n'avait disputé qu'une seule course, la descente de Cortina d'Ampezzo, avant d'être opéré du genou droit. En 2020, sa dernière saison complète, il avait triomphé sur sa neige à Garmisch-Partenkirchen, puis en Autriche à Saalbach-Hinterglemm.

