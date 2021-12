Coupe de France: Nancy crée l'exploit à 8 contre 11 à Troyes

Les joueurs de Nancy courent féliciter leur gardien à la fin de la séance de tirs au but remportée contre Troyes en 32e de finale de la Coupe de France le 18 décembre 2021

Paris (AFP) – Nancy (L2), réduit à huit, a arraché une victoire spectaculaire aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b) à Troyes (L1), samedi en 32e de finale de la Coupe de France, tandis que la logique a été respectée dans les autres rencontres.

Publicité Lire la suite

Incroyables Nancéiens! Après les expulsions de Nonnenmacher (32e), Ciss (76e) et Karamoko (90e+4), l'ASN, club de Ligue 2, a créé l'exploit en éliminant Troyes, pensionnaire de Ligue 1, aux tirs au but.

Les Troyens avaient pourtant ouvert le score par Domingues sur penalty (44e) face à des Lorrains déjà réduits à dix. Mais les hommes de Benoît Pedretti n'ont pas abdiqué, revenant à hauteur à l'heure de jeu grâce à Jung (63e). Et dans la séance décisive, Suk et Larouci ont manqué leur tir au but.

Dans les quatre autres matches de la journée, la logique a été respectée. Toulouse (2e de L2), a facilement battu Nîmes (10e) sur le score de 4 à 1.

Bastia (L2) a également tenu son rang face à l'équipe de Nationale 3 (5e échelon) des Hauts Lyonnais (3-1).

Les duels entre clubs amateurs ont aussi tourné à l'avantage des mieux classés. Versailles (N2) s'est imposé (1-0) à Sarre-Union (N3) et Vitré (N2) a fait de même mais aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.) sur la pelouse de l'AS Panazol (R2, 7e échelon).

Jeudi

Valenciennes (L2) - (+) Strasbourg (L1) 0 - 1

Vendredi:

(21h00) Paris FC (L2) - Lyon (L1) arrêté par l'arbitre après des incidents entre supporters

Samedi

Hauts Lyonnais (N3) - SC Bastia (L2) 1 - 3

Troyes (L1) - Nancy (L2) 1 - 1 t.a.b. (2-4)

Sarre-Union (N3) - Versailles 78 (N2) 0 - 1

Toulouse (L2) - Nîmes (L2) 4 - 1

AS Panazol (R2) - Vitré (N2) 1 - 1 t.a.b. (3-4)

(16h00) Jura Sud (N2) - Saint-Denis FC (R1)

Vénissieux FC (R1) - Créteil (Nat)

Sochaux (L2) - Nantes (L1)

JSCBA Nîmes (R2) - Clermont (L1)

Guingamp (L2) - Amiens (L2)

(18h30) AS Cannes (N3) - Dijon (L2)

Thaon (N3) - Beauvais (N2)

Lille (L1) - Auxerre (L2)

Quevilly-Rouen (L2) - Laval (Nat)

(21h00) Rennes (L1) - Lorient (L1)

Dimanche

(13h45) Sporting Club de Lyon-La Duchère (Nat) - Saint-Etienne (L1)

Cannet-Rocheville (N3) - Marseille (L1)

Red Star (Nat) - Monaco (L1)

Bergerac (N2) - Metz (L1)

Stade Poitevin (N3) - Lens (L1)

(16h00) Andrézieux-Bouthéon (N2) - Montpellier (L1)

Reims Sainte-Anne (R1) - Reims (L1)

ESA Linas-Montlhéry (N3) - Angers (L1)

Wasquehal (N3) - Vannes (N2)

(18h20) Montauban (R2) - La Roche VF (N3)

Chauvigny (N3) - C' Chartres Football (N2)

Dinan Lehon (N3) - Brest (L1)

Bordeaux (L1) - Jumeaux de Mzouasia (R1)

Cholet (Nat) - Nice (L1)

(21h10) Feignies-Aulnoye (N3) - Paris SG (L1)

© 2021 AFP