Espagne: le Barça s'en sort de justesse contre Elche

Madrid (AFP) – Le FC Barcelone est passé par toutes les émotions mais a fini par l'emporter à l'arraché grâce à ses jeunes 3-2 contre Elche samedi au Camp Nou pour la 18e journée de Liga, et stagne à la 7e place de Liga.

Les Catalans ont ouvert la marque en début de partie grâce à deux buts de leurs jeunes, par Ferran Jutgla de la tête sur corner (16e), puis par le jeune international espagnol Gavi, sur un but façon Lionel Messi (19e). Mais Elche a égalisé en trois minutes au retour des vestiaires grâce à une frappe puissante de ses remplaçants Tete Morente (61e) et Pere Milla (63e), entrés quelques minutes plus tôt.

Mais en toute fin de partie (85e), Nico, d'une frappe taclée, a offert la victoire inespérée aux Blaugrana, à la conclusion d'un lumineux centre en retrait de Gavi.

Des montagnes russes émotionnelles pour les hommes de Xavi, qui sortaient de trois défaites et un nul sur leurs quatre derniers matches, et qui avaient déjà vécu un scénario similaire le week-end dernier à Osasuna (2-2).

"Génération fantastique"

Mais cette fois, au bout, les attendait la victoire. Et les supporters du Barça peuvent se prendre à rêver.

Car les trois buteurs de la soirée pour les Catalans ont respectivement 22, 17 et 19 ans, et sont tous des espoirs formés à La Masia et lancés par Xavi. Après Nico et Ez Abde la semaine dernière, c'est Ferran Jutgla qui a marqué son premier but chez les professionnels samedi soir. Il n'avait joué qu'une minute le week-end dernier et officiait pour la première fois comme titulaire ce samedi.

"Araujo, Riqui Puig, Balde, Nico, Abde, Gavi... C'est une génération fantastique. Même meilleure que celle de Busquets, Pedro etc. Je n'ai pas mis plus de joueurs du centre de formation parce que les lois me l'interdisent. Moi, à leur âge, j'étais effrayé. Eux, ils sont merveilleux", a encensé Xavi en conférence de presse d'après-match.

Malgré les gros soucis défensifs dont a souffert le Barça en l'absence de Gerard Piqué (suspendu), Xavi n'a pas baissé les bras quand Elche a égalisé. Au contraire, le technicien catalan n'a cessé d'encourager ses jeunes, et a continué à croire en sa philosophie de jeu qui a enflammé le Camp Nou en première période. Il a même lancé Nico, Riqui Puig et Alex Balde, d'autres pépites formées au club, qui ont réussi à trouver la clé de la victoire sur le fil.

Ce succès fait respirer Xavi, mais le Barça reste loin de la tête du classement : 15 points le séparent encore du Real Madrid, leader, qui affronte Cadix dimanche soir (21h00).

