Ski alpin: sombre dimanche pour les Bleus sur la Gran Risa

Alta Badia (Italie) (AFP) – Alexis Pinturault 15e, Mathieu Faivre 16e, trois éliminés en première manche: l'équipe de France a connu un dimanche catastrophique sur le géant de Coupe du monde d'Alta Badia (Italie).

Le Norvégien Henrik Kristoffersen s'est imposé avec 31/100 d'avance sur le Suisse Marco Odermatt, qui conforte sa place de leader du classement général, et 37/100 sur l'Autrichien Manuel Feller, déjà 3e la semaine dernière à Val d'Isère.

Au coeur des Dolomites, dans la station d'Alta Badia, une aire d'arrivée gorgée de soleil accueille les skieurs sous les vivats d'un public connaisseur. Mais comme la redoutée piste Gran Risa, dominée par les sommets escarpés, les Bleus sont restés à l'ombre et dans le froid.

Dès la première manche, Victor Muffat-Jeandet, Cyprien Sarrazin et Clément Noël, le héros du slalom de Val d'Isère, étaient sortis, pas dans les 30 premiers.

Meilleur temps du premier tracé, le champion du monde Mathieu Faivre pouvait légitimement rêver du podium, qui s'est rapidement effacé lors d'une deuxième manche catastrophique (29e temps, 16e au final), pourtant tracée par un des coachs Français, qui a laissé le Niçois incrédule.

"Je n'ai pour l'instant aucune explication. Ça fait encore une course cette saison où je prends une grosse reculée en deuxième manche après de bonnes premières. C'est une énorme énorme frustration. J'ai pris un gros coup sur la tête en voyant que j'avais fait le 29e chrono de la deuxième manche", a-t-il indiqué après l'arrivée.

"Manque d'engagement"

Et que dire d'Alexis Pinturault! Sacré meilleur skieur du monde au printemps, le Français n'a jamais été dans le coup dimanche (9e du premier tracé puis 21e du second pour une 15e place), avec des manches hachées de petites fautes.

Le Français Mathieu Faivre à Alta Badia, Italie, le 19 décembre 2021 Tiziana FABI AFP

Pinturault restait pourtant sur une probante 2e place à Val d'Isère dans la discipline. Mais après un premier plantage en slalom dimanche dernier, il est surtout apparu marqué une fois la ligne d'arrivée franchie.

"À chaud, je n'ai pas encore trop d'explications à ce résultat. Il y a des erreurs, des problèmes, certainement aussi un manque d'engagement. Je n'ai pas réussi à avoir un ski assez calme, j'ai été trop accroché, je ne prenais pas assez de vitesse au fur et à mesure des portes. Ça coûte cher sur ce genre de neige relativement facile", a-t-il analysé.

C'est son plus mauvais résultat en géant de Coupe du monde depuis février 2020 (15e à Niigata Yuzawa Naeba au Japon). Entretemps, il n'était pas sorti du top-5 en treize courses (7 podiums, 5 victoires).

"Pintu" n'a pas encore gagné cette saison et voit le Suisse Marco Odermatt, son dauphin l'hiver dernier, toujours aussi solide, s'envoler inexorablement au classement général.

Odermatt compte 128 points d'avance sur l'Autrichien Matthias Mayer. Alexis Pinturault est 7e à 312 points du Suisse.

La renaissance de "Kristo"

L'équipe de France, avec Thibaut Favrot décevant 23e, n'a pas le temps de s'apitoyer puisqu'un deuxième géant est prévu lundi à Alta Badia, avec l'espoir de rebondir mais aussi la crainte de replonger.

"On va regarder la vidéo mais avec la deuxième course lundi, pour corriger le tir en quelques heures, est-ce qu'on pourra le faire? Je ne sais pas", a lancé Pinturault, déconfit.

Une deuxième course qui doit réjouir le Norvégien Henrik Kristoffersen, en pleine renaissance sur la Gran Risa. Ancien cador du classement général (sur le podium final entre 2016 et 2020), "Kristo" a décroché sa première victoire dans la discipline depuis deux ans et un succès dans la station des Dolomites déjà.

Sur le podium, fier comme à son habitude, il a retiré sa casquette et relevé le menton, les cheveux tirés en arrière, pendant son hymne national, le visage illuminé par un grand soleil, qu'il a oublié de partager avec les Bleus.

