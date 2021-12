Biden veut des voitures plus vertes et resserre les normes

Washington (AFP) – Les voitures vendues aux Etats-Unis devront dès 2023 être économes en carburant, ce qui doit accélérer le déploiement du véhicule électrique, a annoncé l'administration Biden au moment où son plan en faveur de l'environnement a du plomb dans l'aile après la défection d'un sénateur clé.

Les constructeurs automobiles devront ainsi améliorer la performance énergétique de leurs modèles de 5 à 10% par an entre 2023 et 2026, contre 1,5% par an exigés en mars 2020 par l'administration Trump, et 5% par l'administration Obama.

Ces nouvelles normes de consommation, publiées lundi par l'Agence de protection environnementale (EPA), doivent permettre de resserrer une réglementation qui avait été fortement assouplie sous la présidence de Donald Trump.

Il s'agit des "normes fédérales d'émissions de gaz à effet de serre les plus ambitieuses jamais établies pour les voitures particulières et les pick-ups", a assuré l'agence dans un communiqué.

Joe Biden, qui aime à se présenter comme "un gars qui aime les bagnoles", avait promis en août dernier des normes de consommation plus strictes.

Il avait alors affiché de grandes ambitions pour verdir l'industrie automobile américaine, à la traîne face à ses concurrents étrangers, et comptait notamment, pour y parvenir, sur des investissement prévus dans le cadre de ses gigantesques réformes environnementales et sociales.

Or, le plan "Build Back Better" ("Reconstruire en mieux") et ses 1.750 milliards de dollars de dépenses semblaient lundi voués à l'échec au lendemain de l'annonce du refus d'un sénateur démocrate clé, le très modéré Joe Manchin, d'y apporter son soutien.

Voitures électriques

En attendant un plan plus ambitieux, l'EPA impose que les voitures -- SUV et pick-up inclus -- soient capables d'ici mi-2026 de parcourir, à vitesse continue, 88,5 kilomètres (55 miles) avec un gallon de carburant (près de 4 litres), contre 69 km par gallon prévus par l'administration Trump.

L'ancien président républicain avait en effet largement assoupli la règlementation prévue par l'administration Obama, qui prévoyait 80,5 km par gallon d'ici mi-2025.

En conditions réelles de circulation, cela représente, pour cette nouvelle réglementation, 64,5 km par gallon, contre 51,5 km prévus par l'administration Trump et 58 km pour l'administration Obama.

Il s'agit cependant d'une moyenne, certains véhicules consommeront plus, d'autres moins.

Pour y parvenir, les constructeurs automobiles devront améliorer les performances techniques de leurs modèles mais aussi fabriquer plus de voitures électriques.

"D'ici mi-2026, l'EPA prévoit que les normes finales pourront être respectées avec environ 17% de véhicules électriques vendus et une adoption plus large des technologies avancées de moteurs à essence disponibles aujourd'hui", précise ainsi l'agence dans un communiqué.

Les voitures électriques représentent aujourd'hui entre 2% et 4% des ventes automobiles totales aux Etats-Unis, selon les sources.

Joe Biden avait déjà signé un décret prévoyant qu'en 2030, la moitié des voitures vendues aux Etats-Unis soient sans émissions -- électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène.

Soutien gouvernemental

Cette nouvelle règlementation nécessite "une augmentation substantielle des ventes de véhicules électriques", a souligné dans un communiqué John Bozzella, PDG de l'Alliance pour l'innovation automobile, qui regroupe des constructeurs américains et étrangers représentant près de la totalité des voitures vendues aux Etats-Unis.

Selon lui, atteindre les objectifs prévus "nécessitera sans aucun doute l'adoption de politiques gouvernementales de soutien", a-t-il ajouté.

Il évoque ainsi "des incitations pour les consommateurs, une croissance substantielle des infrastructures, des exigences en matière de flotte et un soutien à la fabrication et au développement de la chaîne d'approvisionnement aux Etats-Unis".

L'EPA estime en outre qu'avec ces nouvelles normes de consommation, "les conducteurs américains économiseront entre 210 et 420 milliards de dollars d'ici 2050 sur les coûts de carburant".

Parmi les objectifs avancés figurent "la réduction de la pollution climatique, l'amélioration de la santé publique et des économies d'argent à la pompe pour les conducteurs", est-il précisé.

