Wall Street ouvre en baisse, lestée par Omicron et le revers de Biden au Congrès

Des opérateurs du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en nette baisse lundi, faisant preuve de morosité après un revers majeur pour Joe Biden au Congrès et l'annonce de nouvelles restrictions dues au variant Omicron du coronavirus.