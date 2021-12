Wall Street termine en baisse, sous les nuages Omicron, Fed et Congrès

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en repli prononcé lundi, rendue nerveuse par les mauvaises nouvelles de la pandémie, un revers pour Joe Biden au Congrès et la marge de manoeuvre étroite de la Fed.