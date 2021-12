Ski alpin: à Courchevel, Shiffrin à la chasse aux points

L'Américaine Mikaela Shiffrin célèbre sa troisième place dans l'épreuve du Super G féminin lors de l'étape de la Coupe du monde de ski alpin à Saint-Moritz, en Suisse, le 11 décembre 2021. Fabrice COFFRINI AFP

3 mn

Courchevel (France) (AFP) – Après la démonstration de l'Italienne Sofia Goggia à Val d'Isère ce week-end, les regards se tournent vers Courchevel, où sont attendues sa rivale américaine Mikaela Shiffrin et bien d'autres pour deux slaloms géants mardi et mercredi.