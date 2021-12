Wall Street ouvre en hausse, rebondit après trois séances dans le rouge

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi et s'est offert un rebond après trois séances consécutives de baisse, dans un marché encore en plein doute face à la propagation du variant Omicron.