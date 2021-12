Le télescope James Webb enfin prêt à embrasser l'Univers

Le JWST dans l'espace imaginé par un artiste de la Nasa, en 2007 HO NASA/AFP/Archives

5 mn

Paris (AFP) – Trente ans que les astronomes l'attendent: le télescope James Webb, le plus grand et le plus puissant jamais envoyé dans l'espace, est enfin prêt à rejoindre les étoiles, pour remonter aux origines de l'Univers et explorer des planètes extrasolaires semblables à la Terre.