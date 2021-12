Ski alpin: sept ans après, Hector renoue avec la victoire à Courchevel

Courchevel (France) (AFP) – Sept ans après son unique succès en Coupe du monde, la Suédoise Sara Hector a renoué avec la victoire en s'offrant mercredi le slalom géant de Courchevel, devant la grande favorite Mikaela Shiffrin.

Meilleur chrono de la première manche, Hector, 29 ans, n'a pas craqué sur le second tracé et a relégué Shiffrin, victorieuse la veille sur cette même piste, à 35/100e et l'Italienne Marta Bassino, 3e, à 60/100e.

"J'y suis arrivée, c'est dingue", s'est réjouie la Suédoise, tout sourire après son podium. Elle avait déjà démontré son excellente forme, mardi, en se classant deuxième derrière Shiffrin lors du premier géant.

Son unique succès en Coupe du monde remontait à 2014, déjà en géant, à Kühtai (Autriche). "C'est vrai, c'était il y a très longtemps, mais je me rappelle bien de cette course ! Je suis si fière !", a-t-elle lancé.

Shiffrin n'a pu rééditer son exploit de la veille, lorsqu'elle avait largement surclassé la concurrence dans le premier géant de Courchevel - la 72e victoire de son éblouissante carrière, à seulement 26 ans.

Troisième de la première manche derrière Hector et la Française Tessa Worley, elle n'a pas réussi à refaire son retard sur la Suédoise, mais elle a tout de même réalisé une excellente opération en confortant son avance à la tête du classement général de la Coupe du monde.

La triple lauréate du classement général (de 2017 à 2019) compte désormais 115 points d'avance sur l'Italienne Sofia Goggia qui n'en a marqué aucun sur ces deux jours, ayant été éliminée coup sur coup des deux géants de Courchevel.

Shiffrin est aussi très loin devant la Slovaque Petra Vlhova, lauréate du gros globe de N.1 mondiale l'hiver dernier, (3e à 315 points et 5e du géant de mercredi, à 1 sec 24/100e.

"Une quatrième place hier, une cinquième aujourd'hui, je suis un peu loin des meilleures mais cela a été deux journées solides", a commenté Vlhova. "C'était plus difficile aujourd'hui qu'hier, la piste était plus endommagée, plus bosselée".

L'Italienne Federica Brignone, lauréate du gros globe de cristal en 2019-20, qui avait confié mardi souffrir de stress et "ne pas arriver à skier du tout", a été victime d'une chute en deuxième manche.

Ce deuxième géant de Courchevel remplaçait celui de Killington (États-Unis), annulé fin novembre pour cause de mauvaise météo.

Parmi les absentes notables, l'Autrichienne Katharina Liensberger et la Suissesse Lara Gut-Behrami sont toutes deux atteintes du Covid-19.

