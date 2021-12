Wall Street tente de poursuivre son rebond, sans conviction

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York tentait mercredi de confirmer le rebond entamé la veille, sans conviction néanmoins à l'approche de Noël et en l'absence de nouvelles économiques d'importance.