L'auteure et journaliste américaine Joan Didion est morte à 87 ans (New York Times)

L'auteure Joan Didion le 4 juin 2009 à l'université de Harvard, qui lui a remis le titre honorifique de docteur en lettres DARREN MCCOLLESTER GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – L'auteure et journaliste américaine Joan Didion, icône de la littérature aux Etats-Unis connue pour sa chronique de la Californie des années 60, est décédée jeudi à 87 ans, selon le New York Times.