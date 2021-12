La Bourse de Paris termine en baisse de 0,28% la demi-séance de Noël

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,28% la traditionnelle demi-séance du 24 décembre vendredi, dans un volume d'échanges famélique, la plupart des autres marchés étant fermés.

L'indice vedette CAC 40 a perdu 19,57 points à 7.086,58 points, avec un volume d'échanges d'à peine un demi-milliard d'euros. Il termine l'avant-dernière semaine de l'année sur un gain de 2,31%, portant sa progression à 27,65% depuis le début de l'année.

La cote parisienne a passé la première partie de la séance dans le vert, avant de s'essouffler progressivement.

"Le Père Noël est déjà passé plus tôt cette semaine", résume auprès de l'AFP Alexandre Neuvy, directeur de la gestion privée d'Amplegest, faisant référence aux trois séances de nette hausse entre mardi et jeudi.

Depuis la fin des réunions des banques centrales mi-décembre, "l'actualité sanitaire et l'évolution des taux d’intérêt souverains sont les éléments qui font bouger le marché. Mais, aujourd'hui, le marché des taux est fermé, donc il y a encore moins d'incitation", explique-t-il.

Les investisseurs à Wall Street, Francfort et Milan ne sont pas sur le pont, vidant d'autant les carnets de commandes.

Sur la semaine, "les marchés n'ont pas réagi" à l'augmentation accélérée des nouvelles contaminations dans plusieurs régions du monde, dont la France, constate M. Neuvy.

A l'inverse, de nouvelles études montrant que le risque d'hospitalisation est moins important qu'avec de précédentes formes du coronavirus ont poussé à l'optimisme.

Légères prises de bénéfices sur Airbus et BNP Paribas

Les deux meilleures performances hebdomadaires de l'indice CAC 40 ont terminé en légère baisse: Airbus, dopé par un nouveau contrat avec le gouvernement français, a reculé de 0,14% à 111,68 euros (+7,24% sur la semaine).

La banque BNP Paribas, qui a vendu sa filiale américaine Bank of the West pour 16,3 milliards de dollars (14,3 milliards d'euros), a reculé de 0,42% à 59,75 euros vendredi, n'empêchant pas un gain de 6,37% sur la semaine.

EssilorLuxottica et GrandVision poursuivent leur rapprochement

EssilorLuxottica (-0,71% à 184,90 euros) et GrandVision ont annoncé jeudi la cession de 142 magasins aux Pays-Bas et de 35 en Belgique pour un montant non communiqué, conformément aux engagements pris auprès de la Commission européenne lors de la validation de leur mariage.

Lysogene obtient un prêt européen

La société biopharmaceutique Lysogene a annoncé vendredi un accord de prêt de 15 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement pour "le développement de sa plateforme de thérapie génique", dont une première tranche de 3 millions sans condition. Le titre s'est envolé de 9,14% à 2,03 euros. Depuis le 1er janvier, il est encore en retrait de 23,40%.

