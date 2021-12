Foot/Angleterre : Après le Covid, Cavani redonne du souffle à Manchester United

L'attaquant uruguayen de Manchester United Edinson Cavani, auteur de l'égalisation face à Newcastle, le 27 décembre 2021 à Saint James Park Glyn KIRK AFP

3 mn

Londres (AFP) – En manque de d’inspiration et de condition physique après plus de quinze jours sans jouer à cause du Covid-19, Manchester United a décroché le nul lundi (1-1) sur la pelouse de Newcastle grâce à l'entrée gagnante d'Edinson Cavani.