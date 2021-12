Plombée par le Covid, la politique à l'aune d'une élection présidentielle incertaine

Dans un bureau de vote de Martres-Tolosane en Haute-Garonne, lors du second tour des élections régionales le 27 juin 2021 Lionel BONAVENTURE AFP/Archives

Paris (AFP) – Plombée par la pandémie de Covid, l'année politique qui se termine a conforté les positions des uns et des autres lors d'élections régionales à l'abstention record, sans véritablement donner le "la" pour l'élection présidentielle d'avril, de plus en plus incertaine.