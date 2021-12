Voile: Black Jack et LawConnect bord à bord à la fin de la Sydney-Hobart

La course à la voile entre Sydney et Hobart reste l'un des défis les plus exigeants de la course au large DAVID GRAY AFP/Archives

Sydney (AFP) – Deux bateaux, les maxis Black Jack et LawConnect, sont sur le point de boucler la prestigieuse course Sydney-Hobart par un duel bord à bord, le premier ne disposant plus, mardi après-midi, que de trois milles nautiques (5 km) d'avance sur le deuxième.