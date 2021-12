Hand: les matches de préparation des Bleus bouleversés par les jauges réduites

Paris (AFP) – Les deux matches de préparation de l'équipe de France de handball à l'Euro-2022 (13-30 janvier) ont été déplacés et l'une des deux affiches modifiée en raison des jauges réduites décidées par le gouvernement face à la recrudescence des contaminations liées au Covid-19, a annoncé mercredi la Fédération (FFHB).

Comme prévu, les joueurs vont cependant retrouver leurs proches pour les fêtes du Nouvel an avant de reprendre la préparation à Créteil le 2 janvier. "On a arbitré entre le bénéfice qu'on aurait eu à les conserver avec nous dans la bulle et les risques d'usure", a expliqué mercredi le sélectionneur Guillaume Gille, confronté à huit cas positifs depuis sa première liste.

Le premier match contre l'Egypte prévu à Chambéry le vendredi 7 janvier est donc délocalisé à Créteil (21h05), le deuxième programmé à Paris-Bercy contre la Norvège le dimanche est lui annulé. A la place, "un deuxième match France - Égypte se tiendra à Créteil (Palais des Sports Robert-Oubron) le même jour à 16h45", détaille la FFHB dans un communiqué, en raison des "nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre Jean Castex, le lundi 27 décembre".

Parmi celles-ci, l'exécutif limite à compter de lundi les "grands rassemblements" à une "jauge de 2.000 personnes en intérieur et 5.000 personnes en extérieur".

Exit donc la fête espérée pour le retour des champions olympiques français devant leur public, "compte tenu de la situation sanitaire, la billetterie grand public sera limitée à 500 places pour chacun des matches organisés à Créteil", précise la Fédération.

Le manque à gagner "avoisine le million d'euros" pour la Fédération, selon son président Philippe Bana.

"Près de 14.000 billets avaient été vendus pour Bercy et 4.500 pour Chambéry", a-t-il chiffré en visioconférence mercredi. "Rien que la billetterie représentait un demi-million d'euros de revenus. A cela s'ajoute ce qui relève des relations publiques, du sponsoring, et des droits TV."

"L'Etat s'engage à bien comprendre les conséquences de ces restrictions de dernière minute", a assuré le patron de la Fédération après des échanges avec l'Elysée, Matignon et le ministère des sports.

Egalement prévu le dimanche au "POPB", le match entre le Danemark et l'Egypte dans le cadre de l'étape en France de la Golden League (un tournoi amical) est aussi annulé.

"Les deux autres équipes participantes à la Golden League, la Norvège et le Danemark, n'effectueront pas le déplacement sur le territoire français", indique la FFHB.

A l'Euro-2022 organisé par la Hongrie et la Slovaquie, les Bleus, champions olympiques à Tokyo cet été, espèrent imiter leurs devanciers des Experts, vainqueurs du tournoi international ayant suivi leur sacre olympique de 2008, à savoir le Mondial-2009.

