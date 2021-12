Le All Star Game, dernière fête du basket avant le retour des jauges

L'arrière français Isaia Cordinier au concours du dunk lors du dernier match des étoiles, le "All Star Game" à Paris, le 29 décembre 2019

Paris (AFP) – Rescapée in extremis des jauges annoncées par Jean Castex lundi, la fête annuelle du basket français attend environ 16.000 spectateurs pour le All Star Game de l'Elite à Paris Bercy mercredi (19h00).

La Ligue nationale de basket (LNB) et les détenteurs de billets ont lâché un ouf de soulagement à l'écoute des annonces du Premier ministre.

"Nous sommes évidemment soulagés de la tenue du All Star Game qui se jouera à guichets fermés", a réagi auprès de l'AFP le directeur général de la LNB Michel Mimran.

Avec la mise en place à partir de lundi seulement et pour trois semaines des jauges réduites de 2.000 personnes pour les rassemblements en intérieur, le match des étoiles de la Ligue est passé entre les gouttelettes du Covid-19.

"C'est sûr que c'est cool pour le basket français, que tout le monde puisse être présent (en tribune, ndlr), a reconnu l'arrière international de Monaco Yakuba Ouattara (seize sélections). On avait un peu peur des mesures qui allaient être prises, et du moment où elles allaient être mises en place. Il faut en profiter."

Mais l'ombre du Covid-19 plane sur l'événement, tant les cas positifs ont inondé les clubs ces derniers jours (Nanterre, Metropolitans 92, Asvel) et remanié en profondeur la sélection originelle. Six joueurs infectés, dont le meneur de Villeurbanne Chris Jones et l'arrière du leader Boulogne-Levallois, Keith Hornsby, ont dû être remplacés. Ainsi que l'entraîneur de la sélection monde TJ Parker, testé positif lui aussi.

Des absences qui s'ajoutent à celle du grand espoir du basket français Victor Wembanyama, blessé à l'épaule droite, ou du très adroit arrière de Limoges Nicolas Lang, touché à une cheville.

Célébrer l'année du basket français

De nouvelles sélections pour le match de même que les concours de meneur, de tir à trois points et de dunk ont été annoncées mardi à la dernière minute par la LNB.

Au rayon des absents de ce show à l'américaine figure aussi la star de Monaco Mike James. Le meneur originaire de Portland, qui a très peu joué en Elite - moins de 60 minutes depuis le début de la saison -, n'a jamais été retenu pour ce "ASG". Il faut dire aussi que l'ASM affronte en simultané le Maccabi Tel-Aviv en Euroligue mercredi.

Le Français Sya Plaucoste s'essaie au concours de dunk du match des étoiles, le "All Star Game" à Paris, le 29 décembre 2019

En revanche, l'homme fort du début de saison de l'Asvel, Elie Okobo, dont la présence était rendue incertaine par la rencontre de C1 contre le Bayern Munich le lendemain, a confirmé à l'AFP sa présence sur les parquets de Bercy.

Pour son retour après un hiatus causé par la pandémie en 2020, le All Star Game exhibera donc l'actuel deuxième meilleur marqueur de l'Euroligue dans le faste du POPB garni de buvettes. Un luxe puisqu'elles baisseront rideau à compter de lundi et pour au moins trois semaines.

Le All Star Game sera aussi l'occasion de célébrer une année faste pour le basket français, marquée par l'argent olympique remporté par les hommes et le bronze par les femmes à Tokyo.

"C'était une année où le fait d'avoir disputé une finale olympique, mais en plus d'en avoir été digne a été un moment important", a confirmé l'entraîneur des Bleus à Tokyo Vincent Collet.

L'arrière français Isaia Cordinier au concours du dunk lors du dernier match des étoiles, le "All Star Game", à Paris, le 29 décembre 2019 Martin Bureau AFP/Archives

"Cela nous donne des perspectives pour les années à venir, l'envie de prolonger cette présence au plus haut niveau avec un groupe qui peut encore être étoffé", ajoute Collet, à la tête des Metropolitans 92 depuis l'aventure olympique et sélectionné pour entraîner les meilleurs joueurs français au All Star Game.

