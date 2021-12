Photographie: Sabine Weiss apportait un "regard féminin rare", selon Depardon

Sabine Weiss lors d'une séance photo chez elle à Paris le 15 décembre 2020 JOEL SAGET AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – A travers ses photos, Sabine Weiss a apporté un "regard féminin rare", empreint de "tendresse" et d'une "curiosité insatiable pour l'être humain", estiment Raymond Depardon, grand admirateur de son œuvre, et Laure Augustins, sa plus proche collaboratrice.