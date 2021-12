Records à Wall Street pour le Dow Jones et le S&P dans un marché peu étoffé

Le New York Stock Exchange (NYSE) à Manhattan (New York), le 16 novembre 2020 Angela Weiss AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu mercredi sur une petite hausse, qui a permis au Dow Jones et, de justesse, au S&P 500 d'inscrire de nouveaux records dans un marché peu étoffé de fin d'année.