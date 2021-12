Foot: Mbappé lancé vers une année 2022 riche en tournants

Kylian Mbappe lors du match de Coupe de France entre son équipe du PSG et Feignies-Aulnoye, le 9 décembre 2021 à Valenciennes FRANCOIS LO PRESTI AFP/Archives

Paris (AFP) – Lancé tel un sprinteur, Kylian Mbappé aborde en 2022 un virage important dans sa course aux honneurs et aux récompenses, entre sa fin de contrat au Paris SG, qui l'autorise à négocier avec d'autres clubs dès le 1er janvier, et le Mondial avec les Bleus.