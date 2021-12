Wall Street démarre en hausse l'avant-dernière séance de l'année

Le taureau de Wall Street Drew Angerer GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York démarrait en hausse jeudi, après des records battus de peu la veille par le Dow Jones et le S&P 500, dans un marché très limité à deux jours de la fin de l'année.