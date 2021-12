Wall Street fait une pause après des records pour l'avant-dernière séance 2021

La façade du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York, qui a évolué modestement dans le vert en séance, a finalement fait une pause jeudi terminant en retrait dans les dernières minutes, après des records pour le Dow Jones et le S&P 500 la veille.