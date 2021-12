CBD: le gouvernement interdit la vente de fleurs ou de feuilles brutes

Un plant de cannabis, le 21 octobre 2021 à San Jose Ezequiel BECERRA AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – Le gouvernement encadre l'utilisation industrielle et commerciale du CBD, la molécule non psychotrope du cannabis à laquelle sont attribuées des vertus relaxantes, et interdit la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes à fumer ou en tisane, selon un arrêté paru vendredi au Journal Officiel.