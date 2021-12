L'Arcom, un super régulateur né du mariage entre CSA et Hadopi

Roch-Olivier Maistre à Cannes le 8 avril 2019 VALERY HACHE AFP/Archives

Paris (AFP) – Au 1er janvier 2022 arrive l'Arcom, nouveau gendarme de l'audiovisuel et du numérique aux périmètres et pouvoirs augmentés, issu de la fusion entre le CSA, régulateur de l'audiovisuel, et Hadopi, agence de lutte contre le piratage.