Wall Street clôt une année faste en repli sur une note calme

Un vendeur de répliques du célèbre taureau de Wall Street SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

2 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu 2021 en retrait sur une note calme vendredi, affichant sur l'ensemble de l'année des hausses de 18,7% pour le Dow Jones, 21,3% pour le Nasdaq et 27% pour le S&P 500, malgré la poursuite de la pandémie de Covid-19, avec les variants Delta et Omicron.