La France prend la présidence tournante de l'UE sous un ciel chargé

Le président français Emmanuel Macron à Bruxelles le 17 décembre 2021 JOHN THYS POOL/AFP

4 mn

Paris (AFP) – La France a pris samedi pour six mois la présidence tournante de l'Union européenne avec un programme ambitieux, une Europe "puissante" et "souveraine", qui risque toutefois d'être bousculé par la nouvelle flambée de Covid-19 et la présidentielle d'avril.