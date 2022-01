Covid-19: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (AFP) – Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Israël lance la 4e dose pour les plus de 60 ans

Israël a commencé lundi à injecter une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus aux personnes âgées de 60 ans et plus, en pleine flambée des contaminations liée au très contagieux variant Omicron.

- Vaccination des 15-18 ans en Inde -

L'Inde a démarré lundi la vaccination des jeunes de 15 à 18 ans contre le Covid-19, au moment où les autorités renforcent les mesures sanitaires dans les grandes villes afin de contenir l'inquiétante propagation d'Omicron.

Tempête et Covid perturbent fortement les transports américains

La situation devait rester compliquée lundi aux États-Unis, avec plus de 2.000 vols aériens d'ores et déjà annulés, dans un pays traversé depuis samedi par la tempête hivernale Frida.

La hausse du nombre de cas de Covid-19 dans le pays, avec une moyenne à presque 400.000 nouvelles contaminations par jour, suit une courbe "presque verticale", ce qui n'est pour l'instant pas le cas des hospitalisations, a déclaré dimanche le Dr Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire.

France : un pass sanitaire examiné à l'Assemblée

En France, les députés examinent lundi le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal dont l'adoption ne fait aucun doute, malgré l'hostilité de plusieurs partis.

Le gouvernement entend cibler les près de cinq millions de Français de plus de 12 ans non-vaccinés qui, faute de pouvoir justifier d'un statut vaccinal, n'auront plus accès aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires ou aux transports publics interrégionaux.

Les règles d'isolement des personnes positives sont par ailleurs allégées à partir de lundi pour celles ayant un schéma vaccinal complet et les tests renforcés dans les écoles.

Nouveaux limogeages de responsables à Xi'an

Deux responsables ont été limogés dimanche par les autorités de la ville chinoise de Xi'an (nord), où le nombre de cas de coronavirus est en baisse après douze jours de confinement, selon les chiffres officiels dévoilés lundi.

Le mois dernier, plusieurs dizaines de fonctionnaires avaient déjà été sanctionnés pour "rigueur insuffisante dans la prévention et le contrôle de l'épidémie" alors que Pékin doit accueillir à partir du 4 février les Jeux olympiques d'hiver.

Le Koweit exhorte ses citoyens à éviter les pays européens

Le Koweït a appelé ses citoyens à ne pas se rendre dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et à les quitter s'ils s'y trouvent déjà, en raison des hausses des contaminations au variant Omicron.

Foot : Danilo positif, 5e cas au PSG

Le milieu international portugais du Paris Saint-Germain (PSG) Danilo Pereira a été testé positif au Covid-19, a indiqué lundi son club, qui compte cinq joueurs contaminés, parmi lesquels Lionel Messi.

Plus de 5,4 millions de morts

La pandémie a fait au moins 5.441.446 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, lundi à 11H GMT.

En valeur absolue, les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 826.064 morts, suivis par le Brésil (619.133), l'Inde (481.893) et la Russie (311.353).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

