TF1 et France 2 en tête des audiences télé 2021, CNews bondit en un an

Paris (AFP) – Sport, fictions et information: ce cocktail a réussi à TF1 et France 2, qui restent respectivement première et deuxième sur le podium des audiences télé 2021, portées par de fortes progressions en un an, à l'instar de CNews dont l'audience a bondi sans pour autant détrôner sa rivale BFMTV.

Selon les chiffres publiés lundi par Médiamétrie, la part d'audience (pda) de TF1, toutes catégories de téléspectateurs confondus, a progressé de 0,5 point à 19,7%, s'approchant de la barre des 20%, un niveau sous lequel la première chaîne était tombée en 2019.

La première chaîne a enregistré 70 des 100 meilleures audiences en 2021, notamment la plus forte d'entre elles: le huitième de finale de l'Euro de football France-Suisse le 28 juin, qui a réuni 16,4 millions de téléspectateurs.

Egalement au crédit de TF1, le carton d'audience de la série française "HPI", qui a séduit 12,4 millions de téléspectateurs, réalisant la meilleure audience en fiction française de 2021 mais aussi depuis 2005.

Sur le volet de l'information quotidienne, la Une rafle aussi la mise en réalisant 95 des 100 meilleures audiences des journaux télévises sur l'année écoulée.

"Ces performances remarquables illustrent notre volonté d'être au cœur du quotidien des Français avec une offre événementielle, populaire et exigeante, et sont le fruit de notre transformation éditoriale et digitale répondant à l’évolution des usages", s'est félicité Gilles Pélisson, PDG du Groupe TF1, cité dans un communiqué.

France 2 n'est pas en reste avec un saut de 0,6 point avec 14,7%, qui marque un niveau d'audience au plus haut depuis 2012, tiré par le même cocktail sport, fiction et information.

La deuxième chaîne a ainsi réalisé sa meilleure audience de l'année en première partie de soirée avec le match France-Ecosse du Tournoi des six Nations qui a rassemblé plus de 7,6 millions de téléspectateurs le 26 mars.

La diffusion des jeux Olympiques de Tokyo, pendant l'été, a contribué à la performance générale de la chaîne qui se targue également du succès de séries telles que "Capitaine Marleau", "Astrid et Raphaëlle" ou plus récemment "Le tour du monde en 80 jours".

CNews s'installe

Outre les JT, les magazines d'investigation de France 2 tirent leur épingle du jeu. Le numéro de "Cash Investigation" dédié à Dominique Strauss-Kahn a attiré jusqu'à 2,4 millions de téléspectateurs, et celui d'Envoyé Spécial "Nicolas Hulot : des femmes accusent", diffusé fin novembre, a réalisé un record depuis 2017 avec un pic d'audience à 3,9 millions de téléspectateurs.

Ramené à l'échelle des groupes, France Télévisions et ses cinq chaînes (France 2, France 3, France 4, France 5 et franceinfo) enregistre une part d'audience à 28,9% contre 27,2% pour le groupe TF1 et ses cinq chaînes (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries films et LCI).

Sur la troisième marche du podium, France 3 affiche une part d'audience à 9,4% identique à l'an passé, juste devant M6 qui progresse de 0,1 point d'audience sur un an, à 9,1%.

France 5 affiche 3,3% de part d'audience, en baisse de 0,2 point, talonnée par TMC (3% d'audience, stable sur un an) et Arte, qui se maintient à 2,9% sur un an.

Canal+, en baisse de 0,1 point, fait jeu égal avec une autre chaîne de son groupe CStar à 1,1%. La chaîne d'info du groupe Canal+, CNews bouscule le jeu avec une part d'audience de 2%, en forte hausse de 0,6 point. Pour rappel, en 2019, elle enregistrait une part d'audience de 0,8%.

BFMTV reste toutefois la première chaîne d'information avec 2,9% de part d'audience comme l'an dernier. L'audience de LCI à 1,1% baisse de 0,1 point, et franceinfo demeure stable à 0,7% sur un an.

La durée d'écoute globale de la télévision en 2021, qui prend en compte le visionnage sur tous les écrans (téléphone, ordinateur...), en rattrapage et hors domicile, a retrouvé son niveau d'avant crise sanitaire et confinements, à 3h41 par jour en moyenne contre 3h58 en 2020.

