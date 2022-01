Wall Street clôture en hausse, record pour le Dow Jones et le S&P 500

Des opérateurs au New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, avec un nouveau record à la clef pour le Dow Jones et le S&P 500, portée par un regain d'optimisme.