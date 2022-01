La procureure de New York veut entendre Trump et ses enfants dans une affaire de fraude fiscale

L'ancien président américain Donald Trump, à gauche, et son fils Donald Jr, le vice-président exécutif de la Trump Organization, à New York, en janvier 2017 Timothy A. CLARY AFP/Archives

3 mn

New York (AFP) – La procureure de l'Etat de New York, qui enquête sur une possible fraude fiscale de la Trump Organization, veut entendre l'ancien président Donald Trump et ses enfants Ivanka et Donald Junior, a-t-on appris lundi de source judiciaire.