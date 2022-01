Présidentielle: Hidalgo veut sortir de l'approche de "l'hôpital-entreprise"

Paris (AFP) – La candidate PS à la présidentielle Anne Hidalgo a proposé mardi de sortir de l'approche de "l'hôpital-entreprise" qui, selon elle, renvoie à "un financement fondé sur des indicateurs comptables" ne correspondant pas besoins de santé.

"Je souhaite sortir de cette approche de l'hôpital-entreprise qui dure depuis de très nombreuses années, avec un financement fondé sur des éléments comptables et non sur les besoins de santé", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse après une visite de l'hôpital parisien Bichat.

L'hôpital, dont les personnels sont éprouvés par la crise du Covid-19 qui a conduit des vagues successives d'hospitalisations, est l'un des sujets clef de la présidentielle.

"On ne va pas mesurer l'efficacité de l'hôpital au regard de sa maîtrise des coûts sur des pathologies comme le cancer, a fait valoir la maire de Paris, préférant s’appuyer sur la capacité des hôpitaux à soigner et à sauver les patients".

La prétendante socialiste, créditée de 3 à 5% des intentions de vote selon les enquêtes d'opinion, souhaite ainsi "sortir de l'Ondam (Objectif national des dépenses d'assurance maladie), "cet ensemble de critères budgétaires", et le remplacer par des "critères liés aux besoins de sante".

Si elle est élue à la présidence de la République, Anne Hidalgo a également promis un débat annuel à l'Assemblée nationale au mois de mars sur "les besoins en termes de structures hospitalières, de formation de médecins, d'infirmières, de sages-femmes et d'aides soignants" ainsi qu'"un travail territorial" afin de mieux coller aux demandes particulières des différents hôpitaux.

La candidate socialiste a rappelé sa proposition de mettre un terme au numérus clausus, indiquant que si la majorité présidentielle avait annoncé la suppression de ce système qui limite le nombre d'étudiants, celui-ci perdurait "puisque les moyens des facultés de médecine n'ont pas été accrus pour pouvoir former les 15.000 médecins dont la France a besoin chaque année".

Au-delà d'un "recrutement massif de personnel" et d'une large revalorisation dans le public et le privé déjà avancés, Anne Hidalgo veut faire "la place belle à la prévention" en entreprise où elle "rétablira les comités d’hygiène et de sécurité des conditions de travail" comme à l'école au travers de "l'éducation à la santé par l'alimentation et l'activité physique".

