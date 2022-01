Sur la route des Jeux: "Il était temps de passer à autre chose", juge Zhoya qui passe chez les adultes

Paris (AFP) – Grand espoir de l'athlétisme français, Sasha Zhoya attaque une saison charnière: après avoir régné sur les juniors (champion d'Europe, du monde, recordman du monde), il débute son aventure chez les seniors où les haies sont plus hautes (106 cm contre 99 cm).

Jusqu'aux JO-2024 de Paris, le hurdler de 19 ans raconte son parcours à l'AFP. Dans ce 5e épisode, il relate la découverte de ces nouveaux obstacles lors d'un stage sous le soleil de Tenerife.

"Avant de partir aux Etoiles du sport (à Tignes en décembre) j'étais en stage avec l'équipe de France à Tenerife (Espagne). J'y ai découvert les haies de 106 cm. Pour l'instant, j'en suis à trois séances avec mes coachs, et trois séances sans coach. C'est encore un début, je suis en plein dans le processus".

"Les nouvelles haies, c'est sympa! J'ai été agréablement surpris, je pensais que la taille me dérangerait plus. Par contre, j'ai perdu beaucoup en technique. Pour l'instant, quand je passe ce n'est pas +propre+, je dois encore travailler les passages. Pour la toute première séance j'étais un peu nerveux, il y avait une équipe de France Télévisions, j'ai dû leur demander de revenir plus tard. Mais finalement, j'ai passé un bon moment. Le but, c'est d'imprimer dans ma tête ces 106 cm, pouvoir les passer en fermant les yeux, donc j'en franchis le plus possible. Je pose des séries de 6 à 8 haies que je franchis en 3 à 5 foulées, je ne fais pas de vitesse. Ce changement de haies, c'est un passage que j'attendais. Les catégories cadet et junior c'était amusant, j'ai pu me faire plaisir, mais il était temps de passer à autre chose".

Le Français Sasha Zhoya pose après un entraînement sur 110 m haies, le 25 janvier 2021 à Perth TREVOR COLLENS AFP

"Plus de +oui mais+"

"Je ne sais pas encore quand je commencerai la saison en salle, je ne suis pas pressé, j'en suis juste à l'introduction. J'ai toute ma carrière pour faire un bon chrono. Pour ma construction, ce serait mieux de me limiter à une seule course cet hiver, voire de ne pas courir du tout. Pascal (Martinot-Lagarde) et Wilhem (Belocian) m'ont dit de prendre mon temps, que le passage serait compliqué".

"Malgré ça je suis assez pressé de réussir une course avec un bon chrono, que ça aille vite, et que personne ne me remette en cause. Il n'y aura plus de +oui, mais+. Je n'ai pas reçu beaucoup de critiques mais certaines m'ont embêté, surtout quand on disait que mes chronos c'était grâce à la taille des haies, plus petites. Les critiques ne me gênent pas tant que cela, ça me donne +la haine+ pour travailler plus dur. Je suis très têtu, quand je ne suis pas d'accord ça me booste. Les gens qui parlent mal me motivent. Du coup, il vaut mieux pour mes adversaires ne pas mal parler de moi!"

La joie du Français Sasha Zhoya, après avoir établi un nouveau record du monde en finale du 110 m haies aux Championnats du monde juniors, le 21 août 2021 à Nairobi Tony KARUMBA AFP/Archives

"En Europe je suis encore considéré comme +le petit+, ça ne me dérange pas. Mais j'espère qu'en compétition je serai bientôt traité comme un autre. Avec des haies de 106 cm, seul le chrono compte, pas l'âge. Et je ne vise qu'un seul chrono, c'est moins de 13 secondes, c'est là que l'on trouve les +vrais hurdlers+, désolé pour les autres (seuls 22 athlètes ont franchi ce seuil dans l'histoire de la discipline, NDLR). Treize secondes au 110 m haies, c'est comme 6 m à la perche."

Propos recueillis par Robin GREMMEL

