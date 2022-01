Violences conjugales: Pécresse plaide pour une juridiction dédiée

Paris (AFP) – La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse s'est engagée mardi, pour lutter contre les violences faites aux femmes, à créer si elle est élue une juridiction spécialisée sur les "violences au sein de la famille" et à "accroître de 50% en cinq ans le budget des tribunaux".

"Le sujet des violences conjugales n'a jamais été aussi présent dans le débat public" mais cela est "très loin d'être suffisant", affirment la candidate et son porte-parole Aurélien Pradié dans une tribune au Monde, publiée avant un débat prévu mardi soir à l'Assemblée sur le sujet, à la demande du groupe LR.

"Un de nos premiers textes portera la création d'une juridiction spécialisée, entièrement consacrée au traitement des violences au sein de la famille", ajoutent-ils.

Cette juridiction, qu'ils comparent à celle mise en place en 1945 pour les enfants, sera "présente sur tout le territoire" et capable "de décider vite et d’installer une justice spécifique à ce fléau".

"Il s’agit d’une avancée majeure qui sera permise par l'engagement d’accroître de 50% en cinq ans le budget des tribunaux", affirment-ils, en critiquant les "carences" du gouvernement sur le sujet.

"Trois femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ces derniers jours, le gouvernement doit se saisir de cette question qui est de sécurité publique, de dignité et d'efficacité de l'action publique", a insisté Valérie Pécresse dans l'après-mdi, après une visite à la Fédération nationale Solidarité Femmes à Pantin.

Lors de ces quelque deux heures de rencontre avec des responsables d'associations et des victimes de violences conjugales, "ces femmes ont témoigné de tous les dysfonctionnements d'un système", a-t-elle ajouté, en plaidant pour "le droit des femmes à vivre une vie sereine, sans être mangées par la peur, y compris après avoir porté plainte et obtenu des séparations".

Avoir une juridiction spécialisée permettra notamment "de mieux respecter le délai de six jours" pour rendre les ordonnances de protection et de "viser vingt-quatre heures pour les plus grandes urgences", estiment dans leur tribune la candidate et son porte-parole qui veulent aussi "accroître le nombre" des hébergement d'urgence.

Il faut également "mieux former" policiers et gendarmes "à l’accueil et au suivi des femmes victimes de violences", précisent-ils.

Le débat à l'Assemblée portera "sur l'application de la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille".

