Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Paris (AFP) – Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Explosion des cas

Les Etats-Unis ont enregistré près de 890.000 cas en 24 heures mardi, en léger repli par rapport au record mondial de plus d'un million de cas quotidiens lundi, selon l'Université Johns Hopkins.

La France en est à 270.000. Et près de 300.000 nouveaux cas devraient être enregistrés au cours des dernières 24 heures, d'après le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce qui représenterait un record.

Le Royaume-Uni a lui enregistré mardi pour la première fois plus de 200.000 cas supplémentaires, tandis que l'Australie a affiché un record de 50.000 cas quotidiens.

Le Mexique a passé la barre des quatre millions de cas de Covid-19 mardi quand le pays a enregistré son plus grand nombre de nouvelles infections quotidiennes (plus de 15.000) depuis le 8 septembre.

L'Argentine avait 81.000 nouveaux cas recensés mardi, près du double de la veille.

- Rio: le carnaval de rue annulé

Les autorités de Rio de Janeiro ont décidé mardi de suspendre les traditionnels défilés de rue massifs du prochain carnaval, qui avait drainé sept millions de personnes lors de sa dernière édition en 2020, du fait de la progression du variant Omicron.

Le défilé des écoles de samba dans le Sambodrome est pour l'instant maintenu, pour fin février.

- France: Macron décidé à "emmerder" les non-vaccinés

"Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie", déclare président français Emmanuel Macron dans un entretien diffusé mardi soir.

"Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. Et donc, il faut leur dire: à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restau, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné…", explique le chef d'Etat, à trois mois de la présidentielle.

- Israël: la 4e dose multiplie par 5 les anticorps

L'administration d'une quatrième dose du vaccin Pfizer permet de multiplier par cinq les anticorps une semaine après l'injection et protège contre les "complications graves", a indiqué mardi un hôpital israélien ayant entamé un des premiers essais cliniques sur le sujet.

- Open d'Australie: dérogation pour Djokovic

Le N.1 mondial Novak Djokovic, qui n'a jamais communiqué sur son statut vaccinal, a annoncé mardi qu'il partait pour l'Australie grâce à une "dérogation" qui lui permettra de jouer l'Open d'Australie (17-30 janvier).

- "Bulle" sanitaire aux JO de Pékin

Une "bulle" sanitaire anti-Covid a été mise en place mardi autour des sites des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, un mois avant le début des épreuves.

Des mesures sanitaires très strictes, dont des tests quotidiens de dépistage, y seront appliquées.

Par ailleurs, la Chine a confiné plus d'un million d'habitants supplémentaires, dans la localité de Yuzhou (centre), après la découverte de trois cas asymptomatiques.

- Plus de 5,4 millions de morts

La pandémie a fait au moins 5.448.314 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à 11H00 GMT.

En valeur absolue, les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 829.963 morts, suivis par le Brésil (619.384), l'Inde (482.017) et la Russie (312.187).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

