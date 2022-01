Euro-2022 de hand: la délicate mission des Français

L'attaquant international du PSG Elohim Prandi contre Veszprem dans le match pour la 3e place du Final Four de la Ligue des champions, le 29 décembre 2020 à Cologne Ina Fassbender AFP/Archives

Paris (AFP) – Elohim Prandi agressé au couteau, Luka Karabatic et Nedim Remili blessés, Vincent Gérard touché par un drame familial, Nikola Karabatic et d'autres joueurs positifs au Covid et isolés: la préparation chaotique des handballeurs français rend leur mission en Hongrie à l'Euro-2022 (13-30 janvier) très compliquée.