Covid, CAN... Les clubs européens avancent sur un fil en janvier

Le défenseur Abdou Diallo et le milieu Idrissa Gueye au Camp des Loges, le centre d'entraînement du PSG, le 17 décembre 2021, s'apprêtent à disputer la CAN avec le Sénégal Geoffroy VAN DER HASSELT AFP/Archives

Paris (AFP) – Pour le football européen, janvier rime avec dangers: privés des internationaux africains partis disputer la CAN et diminués par de nombreuses contaminations au Covid-19, les clubs aux effectifs décimés sont contraints de demander des reports, convaincre les derniers réticents au vaccin et ajuster leur mercato.