Dakar 2022: Price remporte l'étape 5, course arrêtée (moto)

Le biker australien Toby Price au guidon de sa KTM ici lors de la 3e étape du Dakar à al-Qaisumah, le 4 janvier 2022 FRANCK FIFE AFP/Archives

Ryad (AFP) – L'Australien Toby Price a remporté jeudi la cinquième étape du Dakar 2022 à Riyad, alors que la course est arrêtée pour une raison inconnue aux alentours de 12h00 locale (10h00 de Paris) pour les motards encore en course et le Dakar Classic pour une raison inconnue.