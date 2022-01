Le New York Times rachète le site d'information sportive The Athletic (médias)

New York (AFP) – Le New York Times va acquérir le site d'information sportive The Athletic, devenu en six ans une référence de son secteur, un nouveau signal de la diversification du groupe de presse, rapportent jeudi plusieurs médias.