NBA: avec Irving, Brooklyn renoue avec le succès, Golden State chute à Dallas

Los Angeles (AFP) – Les Brooklyn Nets, avec Kyrie Irving de retour, ont retrouvé le chemin du succès après trois revers consécutifs en allant battre les Indiana Pacers 129-121, et Golden State a lourdement chuté à Dallas contre les Mavericks, vainqueurs 99-82, mercredi soir en NBA.

A Indianapolis, tous les yeux étaient braqués sur le meneur des Irving. Rétif à la vaccination, il avait manqué les 35 premiers matches de la saison de son équipe qui ne souhaitait pas jusqu'alors faire appel à lui tant qu'il ne serait pas éligible pour toutes les rencontres.

Le meneur des Nets est resté 32 minutes sur le parquet. Il a mis un peu de temps à retrouver le rythme, mais a finalement inscrit 22 points dont 10 dans un dernier quart-temps de feu pour Brooklyn, où son apport a alors été très précieux.

Menés de 7 points après le troisième quart-temps, les équipiers de Kevin Durant, auteur d'une prestation XXL avec 39 points, 8 rebonds et 7 passes décisives, ont remporté ce dernier quart 35-20, et renversé le cours d'une partie semblant bien mal engagée pour eux.

Mais Irving refuse toujours de se faire vacciner et reste interdit de participer aux matches à domicile, conformément aux règles sanitaires en vigueur dans l'Etat de New York. Il sera absent des deux prochains matches des Nets à domicile, contre Milwaukee vendredi et San Antonio dimanche.

Ce succès arraché en fin de match conforte la 2e place de Brooklyn au classement de la Conférence Est, derrière Chicago et devant Milwaukee qui a encore perdu, à domicile, face à des Toronto Raptors de nouveau conquérants et vainqueurs 117-111 avec un Pascal Siakam à 33 points.

L'attaque des Warriors éteinte

Les Bucks, tenants du titre, restent malgré cette deuxième défaite d'affilée 3e de la Conférence Est. Mais le Miami Heat (4e), vainqueur à Portland (115-109), revient fort.

La mégastar Stephen Curry a été peu en réussite au tir à l'image de l'attaque des Golden State Warriors, battus à Dallas, le 5 janvier 2022 TOM PENNINGTON Getty/AFP

Les Raptors, encore 12e la semaine dernière, signent leur quatrième succès de suite et remontent à la 7e place de la Conférence Est.

A Dallas, les Mavericks ont rendu hommage comme il se doit à leur star allemande Dirk Nowitzki, aujourd'hui retraité et membre de l'équipe championne NBA en 2011, dont le maillot flanqué du numéro 41 a été retiré au cours d'une émouvante cérémonie.

Avec un Luka Doncic efficace, auteur de 26 points, ils ont remporté leur quatrième match de suite et fait chuter le leader de la Conférence Ouest, Golden State.

L'ex-star de Dallas Dirk Nowitzki s'exprimant avant le retrait de son maillot N.41 lors de la réception des Warriors, le 5 janvier 2022 TOM PENNINGTON Getty/AFP

Les Mavericks ont étouffé l'attaque des Warriors, où Stephen Curry a été d'une incroyable et inhabituelle maladresse, ne rentrant que cinq de ses 19 tentatives, dont une seule sur neuf à trois points, pour un total de 14 points indigne de son statut.

