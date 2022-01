Un député et un syndicat dénoncent la "stigmatisation" d'élèves en difficulté dans un film co-produit par Hanouna

L'animateur-producteur Cyril Hanouna à Paris, le 30 septembre 2021 JOEL SAGET AFP/Archives

Paris (AFP) – Le président de la commission "éducation" à l'Assemblée et un syndicat enseignant ont dit jeudi redouter "une stigmatisation crasse et affligeante" et un "mépris de classe" à l'occasion de la sortie prochaine d'un film co-produit par Cyril Hanouna consacré aux élèves de Segpa.