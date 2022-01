Une adaptation du "1984" d'Orwell prix de la BD Fnac France Inter

Paris (AFP) – Une adaptation du célèbre roman d'anticipation "1984" de George Orwell, signée par Xavier Coste (éditions Sarbacane) a reçu jeudi le prix de la BD Fnac France Inter.

Le jury a indiqué dans un communiqué avoir primé "une adaptation à la puissance évocatrice terrifiante dans laquelle Xavier Coste parvient à donner à un monument de la littérature des images aussi fortes que les mots d'Orwell".

Xavier Coste, auteur de 32 ans, avait déjà signé entre autres une autre adaptation de romans, "L'Enfant et la Rivière" d'Henri Bosco, mais aussi des biographies, comme celle de l'artiste Egon Schiele ou du poète Arthur Rimbaud.

En s'attaquant à "1984", qui dépeint une Europe sous la coupe du régime totalitaire d'un dirigeant omniprésent, "Big Brother", il a affronté une concurrence pléthorique en librairie en 2021.

Grasset a publié la version du Brésilien Fido Nesti. Jean-Christophe Derrien et Rémi Torregrossa en ont signé une autre chez Soleil (groupe Delcourt). Et Sybille Titeux de la Croix et Ameziane Hammouche ont proposé leur adaptation aux éditions du Rocher. Ces deux derniers, avec Xavier Coste, ont profité de l'arrivée de l'œuvre de l'écrivain britannique dans le domaine public.

Sorti en janvier 2021, l'album de Xavier Coste, élu par un jury de libraires et de journalistes, va bénéficier d'une mise en avant dans les magasins de la Fnac.

