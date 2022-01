Wall Street continue de baisser après le décrochage de la veille

Un opérateur du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York continuait de baisser à l'ouverture jeudi, après le décrochage des valeurs technologiques la veille, bousculées par une Fed plus pessimiste sur l'inflation, faisant grimper les taux obligataires au plus haut depuis le début de la pandémie.