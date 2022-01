Wall Street termine en légère baisse une séance volatile

Le parquet du New York Stock Exchange SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

4 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a conclu en légère baisse jeudi une séance volatile au lendemain d'un compte-rendu de la Fed, plus ferme sur l'inflation, qui a fait grimper les taux et décrocher les valeurs de la tech la veille.