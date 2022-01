Biathlon: Julia Simon 2e du sprint d'Oberhof, Roeiseland l'emporte

Oberhof (Allemagne) (AFP) – Julia Simon a obtenu son troisième podium consécutif en coupe du monde vendredi en décrochant la 2e place du sprint d'Oberhof, derrière l'intouchable Norvégienne Marta Olsbu Roeiseland.

La Française, revenue en pleine forme au Grand Bornand fin 2021 avec deux podiums après un début de saison difficile, a démarré parfaitement l'année 2022 et s'est arrachée pour prendre la deuxième place, ex aequo avec la Biélorusse Hanna Sola.

Simon compte 7 sec et 1/10 de retard sur Marta Olsbu Roeiseland, leader du classement général et du sprint, qui a confirmé un peu plus sa domination cette saison avec une 5e victoire.

Anaïs Chevalier-Bouchet accroche de son côté la 6e place. Suivent Anaïs Bescond (17e), Chloé Chevalier (23e), Justine Braisaz-Bouchet (34e) et Paula Botet (39e).

